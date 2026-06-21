タレントの渡辺満里奈が18日、オフィシャルブログを更新。充実した“大人の遠足”を振り返った。 おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 この日、「大人の遠足」と題してブログを更新すると、「出会って１年の中江有里ちゃん、最近仲良くさせてもらってます」といい、「紹介してくれたのは長谷川真弓ちゃん」と明かした。 気