長野松本市では、恒例のかえるまつりが開かれ、多くの人でにぎわっています。松本かえるまつりは縄手通りに鎮座する「カエル大明神」の祭りとして、2002年から開かれています。縄手通りは、カエルファンの聖地とも言われていて、21日はカエルをテーマに全国から集まったクラフト作家のブースが50以上も並んでいます。また会場では、信州大学自然科学研究会よる、近くの女鳥羽川に生息するカエルなどの展示もあり、自然