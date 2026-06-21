ジャガー・アスコット（1977年）1970年代のガンディーニ氏は、明らかに直線美に魅了されていた。当時のデザインには曲線が一切見当たらないからだ。アスコットを例に挙げよう。外観だけでは、ジャガーXJ-Sがベースになっているとは到底想像できないだろう。【画像】V6ミドシップの高性能コンパクトハッチバック【ルノー5ターボを詳しく見る】全21枚アスコットは5.3L V12エンジンを搭載し、ハッチバックの実用性を備え、ジャガー