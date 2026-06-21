©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 入社12年目の福井。日々の悩みは付きません～ そんな時には先輩方(北村アナ、古川アナ)に。またある時には後輩たち(澤田アナ、津田アナ)にも。話を聞いてもらって、