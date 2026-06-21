人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が19日、オフィシャルブログを更新。自宅の“プレイルーム”で子どもたちと過ごした“体操タイム”の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 桃は、５月25日に更新したブログにて、約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子、“Gの洗礼”を受けたこ