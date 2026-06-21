あいのり・桃、新居のプレイルーム絶賛＆息子たちと体操タイム
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が19日、オフィシャルブログを更新。自宅の“プレイルーム”で子どもたちと過ごした“体操タイム”の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
桃は、５月25日に更新したブログにて、約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子、“Gの洗礼”を受けたことなどを赤裸々に明かしている。
この日、桃は「注文住宅するなら検討してみてほしい！笑」と題してブログを更新すると、「昨日は、夕飯のあと、夜寝るまで…体操！」とつづり、家族で楽しむ時間を紹介。
以前更新したブログで「１番注文住宅らしい、遊びを取り入れた部屋になりましたーーー」「カラフルなジャングルジムを設置！」など紹介した、マットが敷き詰められた“プレイルーム”で遊ぶ子どもたちの姿を公開。桃によると、でんぐり返しやジャンプ、さらには柔道の受け身の練習まで行ったといい、「しょうくんはずっと柔道やってました」と夫についても明かした。
桃は「楽しい時間！笑」と振り返り、「この部屋にマット敷いて本当に良かった…！」と満足げ。「これから注文住宅する方！こんな部屋が１部屋あるのも楽しくておすすめです笑」と呼びかけた。
さらに最後には、「家の床はフローリングかタイルかカーペットっていう固定概念の殻を破れて、良かった笑」と述べ、子どもたちが思い切り体を動かせるマットルームの魅力を紹介しながら、注文住宅ならではのアイデアをシェアし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「すごくよさそう」「大人もいい運動になりそう」「夢あるおうちで本当に素敵」「素敵すぎて見てるだけで笑顔になれ幸せな気持ちになります」「かわいい部屋」「映えるねー」「楽しそうなお部屋」「かなり居心地よさそう！！」「思いっきり遊べる空間があるのは子供たちにとって最高ですね♪」「素敵なお家」「夢の詰まったお部屋」「外遊びが出来ない時は思いっ切り遊べますね」「筋トレに最高」「体力upには最適すぎる空間！」「洗濯干しに最高って 考えちゃった笑」「カラフルで可愛い」「たろじろくん益々、運動能力が高くなりますね」 「大人の運動不足解消にも良さそう」「スペースと予算があれば理想的」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年に マッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。
桃は、５月25日に更新したブログにて、約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子、“Gの洗礼”を受けたことなどを赤裸々に明かしている。
以前更新したブログで「１番注文住宅らしい、遊びを取り入れた部屋になりましたーーー」「カラフルなジャングルジムを設置！」など紹介した、マットが敷き詰められた“プレイルーム”で遊ぶ子どもたちの姿を公開。桃によると、でんぐり返しやジャンプ、さらには柔道の受け身の練習まで行ったといい、「しょうくんはずっと柔道やってました」と夫についても明かした。
桃は「楽しい時間！笑」と振り返り、「この部屋にマット敷いて本当に良かった…！」と満足げ。「これから注文住宅する方！こんな部屋が１部屋あるのも楽しくておすすめです笑」と呼びかけた。
さらに最後には、「家の床はフローリングかタイルかカーペットっていう固定概念の殻を破れて、良かった笑」と述べ、子どもたちが思い切り体を動かせるマットルームの魅力を紹介しながら、注文住宅ならではのアイデアをシェアし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「すごくよさそう」「大人もいい運動になりそう」「夢あるおうちで本当に素敵」「素敵すぎて見てるだけで笑顔になれ幸せな気持ちになります」「かわいい部屋」「映えるねー」「楽しそうなお部屋」「かなり居心地よさそう！！」「思いっきり遊べる空間があるのは子供たちにとって最高ですね♪」「素敵なお家」「夢の詰まったお部屋」「外遊びが出来ない時は思いっ切り遊べますね」「筋トレに最高」「体力upには最適すぎる空間！」「洗濯干しに最高って 考えちゃった笑」「カラフルで可愛い」「たろじろくん益々、運動能力が高くなりますね」 「大人の運動不足解消にも良さそう」「スペースと予算があれば理想的」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年に マッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。