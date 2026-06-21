＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーは最終ラウンドが進行している。雷雲接近の影響でスタートは30分遅れが発生。最終組は午前9時10分に1番からティオフし、初日から首位を守るツアー1勝の荒木優奈はパー発進。トータル11アンダー・単独首位で2番へ向かった。【写真】アゴが近いフェアウェイバンカーからの1打ドキドキの結末は?同じく最終組の