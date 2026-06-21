ラインナップ拡充が続くエクストレイル、販売店の反響は？日産を代表する本格SUV「エクストレイル」は、2025年8月のマイナーチェンジに合わせて新たなカスタムモデル「ROCK CREEK」や「NISMO」を追加し、翌2026年2月には車中泊仕様の「マルチベッド」を発売するなど、立て続けにラインナップの拡充を行いました。多様化するユーザーのニーズに応えるべく選択肢が大きく広がった現在のエクストレイルに対し、販売店ではどのよう