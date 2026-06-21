「RAV4」PHEVモデルの注目グレード！「GR SPORT」トヨタは、2026年3月に新型ミドルサイズSUV「RAV4」のPHEV（プラグインハイブリッド）モデルを発売しました。そのなかで注目されるグレードが「GR SPORT」です。GR SPORTは、トヨタのスポーツブランド「GAZOO Racing」が手がけるスポーティグレードにあたります。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型RAV4 GR SPORT」の全貌です！ 画像で見る（30枚以上）1994年に