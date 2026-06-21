「RAV4」PHEVモデルの注目グレード！「GR SPORT」

トヨタは、2026年3月に新型ミドルサイズSUV「RAV4」のPHEV（プラグインハイブリッド）モデルを発売しました。



そのなかで注目されるグレードが「GR SPORT」です。

GR SPORTは、トヨタのスポーツブランド「GAZOO Racing」が手がけるスポーティグレードにあたります。

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1994年に登場した「RAV4」は、都市型SUVとして新たなジャンルを切り拓いたモデルです。

日本市場では、2016年の3代目で一旦販売終了となっていますが、SUV人気の高まりを受け、それから2年後の2018年に5代目で復活。SUV人気を牽引するヒット作となりました。

そして、2025年5月、6代目となる新型が世界初公開。2025年12月にはまずHEV（ハイブリッド）モデルが発売されました。

このHEVモデルの発売から約3か月を経た2026年3月にPHEVモデルの発売となりました。

新型RAV4 PHEVモデルでは、トヨタ初採用の第6世代プラグインハイブリッドユニットを搭載。2.5リッターガソリンエンジンに前後モーターを組み合わせ、システム最高出力は、先代を超える329馬力（242kW）を記録しています。

システムの小型化と集約化により、バッテリー容量は22.68kWhと従来（17.4kWh）よりも30％拡大し、EV走行可能距離（WLTCモード）は従来の95kmから151kmと大幅に伸長。日常ユースではほとんどがEVモードとして走行することができます。

また、DC急速充電での充電速度も向上し、約28分で80％まで充電が可能。普通充電（30A）でも満充電まで4時間30分と実用性も向上しています。

さらには、EVと同じように自宅でも電気を使える「V2H」機能や、約7日間もクルマを電源として活用できる「HV給電モード」も搭載。災害時やアウトドアでの電源としても活躍が期待されます。

このPHEVのなかで特徴的なグレードとなるのがGR SPORTです。GR SPORTはPHEVのみの販売で、ハイブリッド車の設定はありません。

ボディサイズは全長4645mm×全幅1880mm×全高1685mm。通常モデルの「Z」グレード（PHEV）と比べ、全長は45mm長く、全幅は25mm長くなっています。

なお全幅はHEVと共通で、先代とも変わらず、扱いやすいサイズに変わりはありません。

エクステリアには、大開口部のアグレッシブな「ファンクショナルマトリックスグリル」をはじめとする専用のフロントフェイスを採用。

フロントバンパー下部には専用のリップスポイラー、リアゲートには専用の大型ウイングとサイドスポイラーが装備されています。

さらにGR SPORTならではの装備として、専用サスペンションや「GRパフォーマンスダンパー」、「GRブレース」といったハンドリング性能を高める専用パーツを採用。

電動パワーステアリングにも専用チューニングが施され、よりスポーティな操作感を実現しています。

インテリアも専用のレッドステッチを施したほか、GRのロゴが刺繍されたヘッドレストなどを装備し、走りの期待を高めています。

新型RAV4 GR SPORTの販売価格（消費税込）は630万円。通常のZグレード（PHEV）と比べると約30万円、ベーシックモデルの「Adventure」（HEV）と比べ約180万円ほど高い価格設定で、RAV4における最上位モデルになっています。

しかし、GAZOO Racingの技術が注ぎこまれた本格的なスポーツグレードで、そしてPHEVの力強い走りを兼ね備えた特別なモデルと考えれば、納得できる価格設定といえるでしょう。

また、PHEVモデルでは国からのCEV補助金が85万円交付されるため、実は少々のプラスで乗ることもできます。走りを楽しみたい人には最適のグレードになるでしょう。