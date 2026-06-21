【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月21日放送の『Golden SixTONES』では、ゲストに俳優の鈴木保奈美と小手伸也が登場する。 ■SixTONESの大喜利合戦に鈴木保奈美もご満悦 番組初登場の鈴木はSixTONESと初対面ながら、「京本さんのお母さまに、とってもよくしていただいたんです」と、京本家との縁を明かす。大女優からお礼を言われた京本は恐縮しつつ、京本ワールド全開の坊ちゃん発言でスタジオは大笑い。