【その他の画像・動画等を元記事で観る】 亀梨和也が、6月21日22時から放送の『おしゃれクリップ』に出演する。 ■亀梨和也をよく知る3人からの証言 グループ解散、事務所独立から1年。今だからこそ言える解散当時の真実を明かす他、40歳を迎えてもなお貫き続けるアイドルとしての生き様について、亀梨をよく知る3人からの証言もまじえて披露される。 ◎中島裕翔が知る“アイドル亀梨”のすごさ アイドルグル}