「まだ眠くないもん」とばかりに起きていた子猫が、抱っこをしてもらった5秒後には…？赤ちゃんならではの尊すぎる瞬間が話題となっています。 注目の投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「か゛わ゛い゛い゛」「あ～もう～、天使ではありませんか～♡」「すっかり安心していますね」といったコメントが寄せられました。 【動画：1匹だけ起きていた『甘えん坊の保護子猫』→抱っこしたら…5秒