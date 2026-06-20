ベリーグッドマンが、7月1日(水)に「ライトスタンド (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」を配信リリースすることが決定した。本楽曲は、2026年4月よりスタートしたメジャーデビュー10周年企画として、4月から1年間にわたり毎月セルフカバー楽曲を配信リリースしていくプロジェクトの第4弾。夢や目標に向かって挑戦する人々の背中を押す応援歌として多くの人から長年親しまれてきた楽曲が、これまでの歩みと未来への思いを込め新