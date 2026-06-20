エティハド航空は、アブダビ文化観光局と提携し、医療旅行保険を無料提供する。アラブ首長国連邦（UAE）国外で航空券を購入し、エティハド航空運航便でアブダビに到着するすべての国際線利用者が対象で、ナショナル・インシュランスが引き受ける。申請手続きは不要。提供期間は7月から12月まで。UAE滞在中の最長15日間の医療保険を自動的に適用する。無料ストップオーバープログラムを利用する人も対象となる。