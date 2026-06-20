仙台管区気象台は20日、山形を含む東北南部が梅雨入りしたと発表しました。県内は20日夜遅くから22日にかけて断続的に雨が降る見込みです。仙台管区気象台によりますと、東北南部は湿った空気や前線の影響で曇りの所が多く、雨が降った所もありました。向こう1週間も曇りや雨の日が多くなる見込みのため、気象台は20日午前、東北南部が梅雨入りしたと発表しました。平年より8日遅く、去年より3日早い梅雨入りです。山形市は20日朝