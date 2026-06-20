7月1日放送の『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）で、宝塚歌劇団・花組とダンスボーカルグループ・M!LKが『好きすぎて滅!』をコラボパフォーマンスすることが発表された。しかし、その発表時の表記をめぐり、一部ファンの間で思わぬ議論が巻き起こっている。発端となったのは、両者がそれぞれおこなった出演報告だ。M!LK側は6月17日、グループのXでコラボ相手を《宝塚歌劇団・花組》と表記。一方、花組側は同日に掲載された