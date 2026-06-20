活動量が増える季節だからこそ摂りたい“ご自愛サラダ”のレシピを、料理研究家のワタナベマキさんに教えてもらいました。鉄分を含むパセリと、ビタミンCが豊富なトマトとレモンを組み合わせることで、栄養の吸収をサポートしながら体調を整えます。貧血や女性の不調にも寄り添う一皿です。「貧血」や「生理痛」が整う活動的になる春は、原動力として血液が必要となり、貧血になりやすい時季。鉄分はその吸収を助けるビタミンCと一