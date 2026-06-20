活動量が増える季節だからこそ摂りたい“ご自愛サラダ”のレシピを、料理研究家のワタナベマキさんに教えてもらいました。鉄分を含むパセリと、ビタミンCが豊富なトマトとレモンを組み合わせることで、栄養の吸収をサポートしながら体調を整えます。貧血や女性の不調にも寄り添う一皿です。

「貧血」や「生理痛」が整う

活動的になる春は、原動力として血液が必要となり、貧血になりやすい時季。

鉄分はその吸収を助けるビタミンCと一緒にとると、貧血の予防や改善が期待でき、生理痛をやわらげる効果も。

シンプルで洗練された一皿

うま味と香りをたせば野菜ひとつでもごちそうに。

●トマトとしらすのレモンサラダ

【材料（2人分）】

トマト 1個

しらす 50g

A［パセリ（みじん切り）、レモン汁、オリーブオイル各大さじ1 塩小さじ1／2］

オリーブオイル 適量

粗びきコショウ（黒） 少し



【つくり方】

（1） トマトはひと口大に切る。

（2） ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、（1）、しらすを加えてさっとあえる。

（3） 器に盛り、オリーブオイルを回しかけてコショウをふる。

［1人分153kcal］

●薬膳ポイント

トマトとレモンのビタミンCが、パセリに含まれる鉄分の吸収を助けます。しらすで良質なタンパク質もプラスして栄養バランスをアップ。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう