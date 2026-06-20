2022年のカタールW杯以降、“サムライブルー”のキャプテンを務めていたMF遠藤航の離脱が発表されたのは、6月11日の午前中のことだった（日本時間12日）。スポーツ紙記者が語る。「遠藤の左足首の状態がよくないことは、アメリカに来てからも別メニューだったこともあり、分かっていました。しかし懸命にリハビリを続けており、発表の日からいっても『まさか!』と思いましたね。なぜならFIFA（国際サッカー連盟）のルールでは