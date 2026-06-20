山形県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は176.2円で、前の週から横ばいで推移しました。資源エネルギー庁が17日に発表した最新の調査結果によりますと、6月15日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットル当たり176.2円で前の週から横ばいで推移しました。全国平均と比べて6.5円高く、全国で4番目の高値です。また、ハイオクも横ばいで187.2円。全国平均より6.7円高く、全