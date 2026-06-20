楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「最高級宿スペシャルオファー」を6月15日午前10時から25日午前9時59分まで開催する。対象施設では特別プランを設定するほか、宿クーポンと楽天トラベルクーポンの併用で最大30％を割り引く。対象施設は、パレスホテル東京、ザ・キャピトルホテル東急、ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜、帝国ホテル大阪、パティーナ大阪、帝国ホテル大阪など、全国に設定されている。