6月20日（土）、人気急上昇中の4人組男性歌謡グループ・モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』が放送される。スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭のプロデュースで4月8日にデビューしたモナキ。おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人からなるモナキのデビュー曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』は、リリース前から大バズリ。SNSなど関連動画の総再生回数は15億回超え（6月19日現在）。デビューイベン