■左耳のピアスばかり強調する意図 参考：山粼賢人、裸相撲で肉体美を披露！“実写化王子”が『ゴールデンカムイ』で魅せた色気 高橋恭平主演のラブコメ映画『山口くんはワルくない』は、概ね原作通りに事が運ぶ。斉木優による原作漫画冒頭、ヒロインである篠原皐が通学中の電車で痴漢に遭う。たまたま近くにいたクラスメイトの山口飛鳥が、すかさず痴漢男の手首を掴み、どぎつい関西弁で「何しとんねん」と威嚇