シンガーソングライターの折坂悠太が10月、バンド編成での東阪ワンマンライブ＜折坂悠太ばんど 独演 せぞん＞を開催することが決定した。これは本日6月19日、神奈川県立音楽堂にて開催された弾き語りツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 そら豆編＞千秋楽公演にて明らかとなったもの。＜折坂悠太ばんど 独演 せぞん＞は、10月25日の東京・SGCホール、10月31日の大阪・サンケイホールブリーゼにて開催されるバンド編成のワンマン