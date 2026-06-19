アメリカの連邦エネルギー規制委員会が送電網運営者に対し、データセンターなどの非常に大規模なエネルギー消費施設を迅速に送電網へ接続するための新たなプロトコルを検討するよう命じました。Grid operators are ordered to speed power to energy-hungry AI data centers | AP Newshttps://apnews.com/article/power-electricity-ai-plants-data-centers-grid-506e3d206871111f15c3c62fc5368be5Top US energy regulator pushes