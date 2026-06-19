M!LKが、9月16日にグループ初となる1stミニアルバムをリリースすることを発表した。本日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された＜み！るきーず感謝祭2026 〜爆裂ホームパーティー〜＞のステージ上で、M!LKが1stミニアルバムのリリースをファンに向けてサプライズ発表した。メジャー8thシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」以来、約7カ月ぶりのCDリリースにして、グループ初のミニアルバムとなる。本作は初回生産限定ソロ盤を