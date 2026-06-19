犬が「脱水症状」を起こしているサイン5選 1.口の中が乾いている 健康な犬の口の中は、唾液で常にしっとりと潤っています。しかし、体内の水分が不足すると唾液の分泌が減り、歯ぐきや舌を触ったときにネバネバとした不快な感触に変わります。 さらに症状が進むと、表面が完全に乾いてカサカサになることも。愛犬の顔周りを触る習慣をつけ、粘膜の状態を把握しておきましょう。 2.目がくぼんでいる 脱水状態が深