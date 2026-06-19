山形県天童市の小中学校ではきょう、やまがた紅王が給食に並び、子どもたちが地元の特産を味わいました。 【写真を見る】「他のさくらんぼと比べられない」給食に大粒の“やまがた紅王”甘さとジューシーさに子どもたち大興奮！（山形・天童市） 天童市の給食に並んだのは大粒が売りのやまがた紅王です。 天童市では子どもたちに地元の特産を味わってもらおうと、給食にやまがた紅王を提供していて、今年で３年目