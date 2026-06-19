山形県天童市の小中学校ではきょう、やまがた紅王が給食に並び、子どもたちが地元の特産を味わいました。

【写真を見る】「他のさくらんぼと比べられない」給食に大粒の“やまがた紅王” 甘さとジューシーさに子どもたち大興奮！（山形・天童市）

天童市の給食に並んだのは大粒が売りのやまがた紅王です。

天童市では子どもたちに地元の特産を味わってもらおうと、給食にやまがた紅王を提供していて、今年で３年目になります。

きょう、天童市内全ての小中学校に、合わせておよそ１２０キログラム提供されました。

先生が、東京・大田市場で２粒３０万円の値が付いたことを伝えると、児童たちは驚きながら、大きなやまがた紅王を味わっていました。

■「甘くておいしい」「ジューシーで甘い」「食べるのがもったいない」

児童「うま！この前さくらんぼ狩り行ったの。その時よりうまい」



児童「すごく甘くておいしいです。大きいから最初びっくりしました」



児童「ジューシーで甘くて他のさくらんぼと比べられないくらいおいしいです」

貴重なやまがた紅王を前に、こんな子も。

児童「食べるのがもったいない。３つもあるよ。これで４５万もするから食べれない」

■白熱のじゃんけん大会！ゲットした子は大喜び♪

このあと残っているやまがた紅王をかけてじゃんけん大会が始まりました。

勝ち残った児童「いやぁ、めっちゃ嬉しいですね」

天童市経済部農林課 今川恒平 さん「生産者の方が心を込めて作っているので、そういった思いも考えながら味わっていただいて、おいしい思いをしていただきたい」

児童たちは地元で採れた特別な旬の味覚を笑顔いっぱいで味わっていました。