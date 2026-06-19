県は14日に行った来年度の公立学校の教員採用試験で誤りがあったと発表しました。小学校の試験に今回から「体育」が追加されましたが試験の実施要項への記載が漏れていたということです。県の2027年度の教員採用試験の1次試験は14日に行われました。県教育委員会によりますと今回から小学校の試験に「体育」の問題を出題しましたが、実施要項の「受験すべき教科・科目」の欄に「体育」の記載が漏れていたということです。受験