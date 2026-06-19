アヲハタ「まるごと果実」は、果物だけの甘さで、果肉がごろっと残るフルーツスプレッド。その魅力を、これまでのジャムの常識をくつがえすかたちで引き出したのが、このレシピ本『Is this "jam" or not ?』です。本書のレシピを手掛けたのは、身近な食材にひとさじの「驚き」を重ねるレシピやエッセイ、SNSでの発信が幅広い層から支持を集める人気料理家・今井真実（いまい・まみ）さん。本に込めた思いと、今日から真似したくな