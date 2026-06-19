矯正歯科では、治療内容に合わせて長めの予約枠を取ることがあります。そのため、前日や当日のキャンセルに対して、キャンセル料を決めている医院もあります。 しかし、患者側からすると「キャンセルではなく予約変更なのに」「契約書に書いてあると言われたが、本当に払う必要があるのか」と疑問に感じることもあるでしょう。矯正治療は通院期間が長いため、医院との関係を悪くしたくないという不安もあります。 本