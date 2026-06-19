【1/24 シャコタン・ブギ No.06 道秋のケンメリ】 【1/24 シャコタン・ブギ No.07 京子のジャパン】 10月 発売予定 価格：各3,520円 青島文化教材社は、プラモデル「1/24 シャコタン・ブギ No.06 道秋のケンメリ」と「1/24 シャコタン・ブギ No.07 京子のジャパン」を10月に発売する。価格は各3,520円。6月26日14時より予約受付を開始する。 本商品はマンガ「シ