プラモデル「1/24 シャコタン☆ブギ」シリーズから「道秋のケンメリ」、「京子のジャパン」が10月に発売予定
【1/24 シャコタン・ブギ No.06 道秋のケンメリ】 【1/24 シャコタン・ブギ No.07 京子のジャパン】 10月 発売予定 価格：各3,520円
10月 発売予定
10月 発売予定
青島文化教材社は、プラモデル「1/24 シャコタン・ブギ No.06 道秋のケンメリ」と「1/24 シャコタン・ブギ No.07 京子のジャパン」を10月に発売する。価格は各3,520円。6月26日14時より予約受付を開始する。
本商品はマンガ「シャコタン☆ブギ」より道秋のケンメリ（4代目スカイライン）と京子のジャパン（5代目スカイライン）を1/24スケールプラモデル化したもの。
各車は劇中デザインが再現され、シャコタンの低い車高や特徴的なフロントバンパーも再現されている。
1/24 シャコタン・ブギ No.06 道秋のケンメリ
10月 発売予定
価格：3,520円
1/24 シャコタン・ブギ No.07 京子のジャパン
10月 発売予定
価格：3,520円
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) June 19, 2026
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1/24 シャコタン☆ブギ
No. 06 道秋のケンメリ
No. 07 京子のジャパン
2026年10月発売予定！
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📢「シャコタン☆ブギ」復活第6、7弾！
【受注予約開始】6/26(金)14：00～
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(C) 楠みちはる／講談社