【1/24 シャコタン・ブギ No.06 道秋のケンメリ】 【1/24 シャコタン・ブギ No.07 京子のジャパン】 10月 発売予定 価格：各3,520円

青島文化教材社は、プラモデル「1/24 シャコタン・ブギ No.06 道秋のケンメリ」と「1/24 シャコタン・ブギ No.07 京子のジャパン」を10月に発売する。価格は各3,520円。6月26日14時より予約受付を開始する。

本商品はマンガ「シャコタン☆ブギ」より道秋のケンメリ（4代目スカイライン）と京子のジャパン（5代目スカイライン）を1/24スケールプラモデル化したもの。

各車は劇中デザインが再現され、シャコタンの低い車高や特徴的なフロントバンパーも再現されている。

1/24 シャコタン・ブギ No.06 道秋のケンメリ

10月 発売予定

価格：3,520円

1/24 シャコタン・ブギ No.07 京子のジャパン

10月 発売予定

価格：3,520円

(C) 楠みちはる／講談社