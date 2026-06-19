身近なカップ焼そばに、異物混入の可能性です。日清食品は6月19日、同社が販売するカップ焼そば「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」のうち約28万食を自主回収すると発表しました。一部商品に合成樹脂片の混入が判明したためです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】対象商品は、同社の協力工場である東日本明星株式会社 埼玉工場（埼玉県比企郡嵐山町）で製造された、賞味期限が2026年9月10日のもので