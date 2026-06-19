１９日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落した。外為市場でドル高・円安が進行し、輸入物価の上昇を懸念した債券売りを促した。 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）と米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォーシュ新議長の記者会見を経て、金融市場では米利上げ観測が広がった。ドルの先高観が台頭し、1ドル＝１６１円台後半まで円安に振れたことで、インフレにより日銀の金融政策の対応が後手に回る「ビハインド