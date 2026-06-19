6月11日に開幕した「FIFAワールドカップ2026」。日本代表は15日にグループF初戦でオランダと対戦し、2-2のドローという健闘を見せた。悲願のベスト8入りへ向けた戦いに、日本中が注目している。常人離れしたサッカー通で知られる元日向坂46の影山優佳もその一人だ。開催地のアメリカ・ダラスに駆けつけ、現地から熱い声援を送っている。「影山さんは前回大会の『FIFAワールドカップカタール2022』では、専門的な知識と鋭い分析で