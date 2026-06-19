土砂災害への防災意識を高めてもらおうと、北島町の県立防災センターでパネル展が開かれています。このパネル展は、土砂災害についての知識を身につけ防災意識を高めてもらおうと「土砂災害防止月間」に合わせて県が開きました。会場には、土砂災害から命を守るための注意事項をまとめたパネルや、啓発ポスターなど30点が展示されています。こちらは5月に新たに運用が開始された「防災気象情報」を分かりやすく説明し