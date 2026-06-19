アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）と＝LOVEの齋藤樹愛羅、佐々木舞香が、視聴者と一緒にゲーム愛を深める番組『アイ＝ラブ！げーみんぐ 〜〇〇さんがオンラインになりました〜』。同番組は、4人とゲストが最新作や人気作までを、時にはゆるく、時には熱中しながら遊び尽くす新感覚ゲームトークバラエティだ。【写真】＝LOVE齋藤樹愛羅＆佐々木舞香撮り下ろしショット（全10枚）今回テレ朝POSTでは、同番組に出演中の齋藤と