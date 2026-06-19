ノートパソコンやタブレットを持ち歩くとき、周辺機器や文房具がバッグの中がごちゃついてしまうことはありませんか？ダイソーには、そんな場面で役立つ収納力の高いケースがあります。500円とは思えない作りで、専門店で探していた人も思わず手に取りたくなるアイテムです。シンプルなデザインだから職場でも使いやすいですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マルチケース（黒）価格：￥550（税込）PC収納部内寸（約）