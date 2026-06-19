きょう19日（金）からあす20日（土）にかけて、華中から東シナ海や西日本付近を通って日本の東にかけて梅雨前線が停滞し、前線上の低気圧が華中付近から日本海西部へ進む見込みです。このため、九州では雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。中国、四国、近畿は西から次第に雨が降り、あすには激しい雷雨となる所がある見込みです。東海や北陸は、きょうは晴れたり曇ったりとなり、あすは雨が降って雷雨となる所もある