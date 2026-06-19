「2歳の娘の髪を、義父が勝手に切ってしまった」そんな母親のSNS投稿が注目を集めています。投稿した女性によると、娘は生まれてから一度も髪を切ったことがなく、七五三までにどれだけ髪を伸ばせるか、髪飾りを用意して楽しみにしていたとのことです。しかし、夫が娘を義実家に預けたわずかな時間のうちに、義父が髪を切ってしまい、その写真が送られてきたことで「涙が止まらない」とつらい心境を明かしました。SNS上では、「私