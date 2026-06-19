コミックエッセー漫画家の砂田うるがさんの漫画「医療実体験レポート【経鼻胃カメラ】」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読む作者は胃が弱い自覚がありながらも、お酒が好きでよく飲んでいました。しかしここ数年は、少し飲んだだけでも二日酔いになってしまう状態に。そんな様子を見かねた夫に胃カメラ検査を勧められ…という内容で、読者からは「やらないと、と思いつつ後回しにしてます…」「興味津々」「涙とヨ