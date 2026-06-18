2001年から2019年にかけて5度の逮捕、計8年の獄中生活を経験。現在は薬物依存の啓発活動をおこなうタレントの田代まさしが、17日までにInstagramを更新。都内の駅で職務質問を受け、派出所に連れていかれたことを告白。そこで「尿検査を強要されました！」と綴り、物議を醸している。「田代さんは、その前日、自身のInstagramで薬物依存症リハビリ施設『ダルク』のシンクタンクであるNPO法人アパリで薬物検査を受け、陰性だった