中国の大手テクノロジー企業であるAlibabaが世界モデルを用いたAIサービス「HappyOyster 1.0」を2026年6月17日にリリースしました。HappyOyster 1.0は指示通りの世界をリアルタイムで生成可能で、WASDキーで空間内を自由に動くことができます。無料で使えるそうなので実際に世界を生成してキャラクターを操作してみました。Happy Oyster - Real-Time World Model for Interactive Creationhttps://www.happyoyster.com/homeHappyOy