5月29日に発売された、村重杏奈の写真集『あんな』（講談社）をめぐって、村重とさらば青春の光・森田哲矢の “バトル” が続いている。「発端は、村重さんの写真集に寄せられた帯コメントでした。テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は、『今、芸能界で一番明るい場所それが村重の隣です』といったコメントを寄せています。そのほか、アンガールズの田中卓志さん、シソンヌの長谷川忍さん、Da-iCEの大野雄大さん、元サッカ