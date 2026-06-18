5月29日に発売された、村重杏奈の写真集『あんな』（講談社）をめぐって、村重とさらば青春の光・森田哲矢の “バトル” が続いている。

「発端は、村重さんの写真集に寄せられた帯コメントでした。テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は、『今、芸能界で一番明るい場所 それが村重の隣です』といったコメントを寄せています。

そのほか、アンガールズの田中卓志さん、シソンヌの長谷川忍さん、Da-iCEの大野雄大さん、元サッカー日本代表の槙野智章さん、そして森田さんもコメントを綴っていますが、森田さんのコメントは『なんで乳首出せへんの？』でした。

村重さん本人もXで、《森田さんのコメントだけ全然納得いかない！》と投稿するなど、2人の “応酬” が続いているかたちです」（芸能記者）

森田は同投稿に、村重の投稿を引用して《ん？どした？こっちは君に心底ガッカリしてるんだよ？》と打ち返していた。

その流れなのだろう。森田は6月17日に自身のXを更新。そこで《ほんまになんで乳首出せへんの？》と蒸し返すと、村重はわずか10分後に森田の投稿を引用して《出してるってば！！ 出してる！！って自分で言うのダメなのに この引用リツイートにより全ておわり》と反応、およそ30分後に森田が《詐欺みたいなページ広げないで。》と追撃したのだった。

「意図的かどうかはわかりませんが、森田さんも写真集のプロモーションに乗っかっているようなやり取りでしたね。村重さんといえば、イジられ役にも回れるため、あざとさを前面に出しても嫌味になりにくく、業界内でも使いやすいタレントとして重宝されています。

実際のところ、現場スタッフや共演者からの評判がかなりいいそうです。距離の詰め方がうまく、年上の芸能人からもかわいがられるタイプですね。

今回の写真集でも、その人懐っこさと人望の厚さが帯コメント陣の豪華さにつながったのでしょう。2人のコミュニケーションからも、愛されぶりが伝わります」

2025年3月で終了した『オールナイトフジコ』（フジテレビ系）でも共演していた森田と村重。気心が知れた間柄ゆえの「じゃれあい」なのかもしれない。