女子アナが “だまし討ち” で接待の場に引き出される――。そんな業界の実態が、あらためて物議を醸している。「6月17日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に、元TBSアナウンサーの宇垣美里さんが出演し、女子アナ時代の接待事情を明かしたのです」（芸能担当記者）周囲から「アナウンサーって華やかに港区で飲んでるんでしょ?」といったイメージを持たれている、と話す宇垣だが、TBS時代は月曜から金曜は午前3時