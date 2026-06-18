女子アナが “だまし討ち” で接待の場に引き出される――。そんな業界の実態が、あらためて物議を醸している。

「6月17日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に、元TBSアナウンサーの宇垣美里さんが出演し、女子アナ時代の接待事情を明かしたのです」（芸能担当記者）

周囲から「アナウンサーって華やかに港区で飲んでるんでしょ?」といったイメージを持たれている、と話す宇垣だが、TBS時代は月曜から金曜は午前3時に局入りしていたことを明かし、「飲めるわけないじゃないですか!」と憤慨した。

MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が、「スポーツ選手とお食事会とかやってんじゃない? とか思われがち」と指摘すると、宇垣は「そういう場所に行くのが嫌いだったので、行ってなかった」と、飲み会などには参加してこなかったことを明かした。

「ところが、あるとき『先輩に呼ばれたから行ったら、だまし討ちみたいに知らない方がいらっしゃって。ほんと、嫌だと思いました』と振り返っていました」（同前）

女子アナの飲み会に関して、問題視されたのがフジテレビだ。芸能プロ関係者が語る。

「フジでは2023年6月、編成幹部が中居正広さんとの会合に女子アナを招き、その女性が性被害を受けたとされています。

2025年3月の第三者委員会報告書では、中居さんの行為を『業務の延長線上における性暴力』と認定し、局内では大物タレントへの“女子アナ接待”が常態化していたとも指摘されました。

さらに、『性別・年齢・容姿に着目して呼ばれる会』が存在し、女性たちはキャスティング権を持つ側への配慮から、断れない立場に置かれていた状況が判明しました。この問題を受け、旧経営陣が一新されることとなりました」

そんなフジ第三者委が認定した女子アナ接待動員は、他局も無縁ではなかったようだ。

「宇垣さんが、先輩から飲み会がどんなものなのか、誰が来るかなど、事前にどう誘われたのか具体的になっておらず、悪質性は定かではありません。

それでも本人が “だまし討ち” と感じたわけですから、『先輩や上司からの誘いは断りにくい』という、業界の権力構造が透けて見える点で共通していると指摘する声もあります」（同前）

誰しも接待要員になるため、アナウンサーを目指したわけではないはずだ。